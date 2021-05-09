سوريا .. انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس

وقع انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية، وأكدت مصادر لـ RT أن الناقلة هي ذاتها التي شهدت حريقا منذ نحو أسبوعين

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ولم تحدد أساب الانفجار بعد، إلا أن المصادر أكدت أنه لم يؤد إلى أية إصابات بشرية، وأن الانفجار وقع أثناء عمليات إصلاح الناقلة.

وذكرت وكالة سانا أن الانفجار سببه "عطل فني حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود منها".

ونقلت الوكالة عن مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط محمد السوسي أنه "تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار".

عاجل: اللحظات الأولى لأستهداف ناقلة نفط إيرانية في ميناء بانياس السوري. pic.twitter.com/vVfjcpzasm — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 9, 2021

وفي 24 من الشهر الماضي تعرضت الناقلة لحريق نشب فيها بسبب الإهمال بعدما كان عمال يقومون بعمليات اللحام دون مراعاة عوامل الأمان، حسبما ذكرا مصادر RT في حينه.

المصدر: RT + سانا