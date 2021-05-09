 
مباشر

سوريا .. انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس

أخبار العالم العربي

سوريا .. انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcvb

وقع انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية، وأكدت مصادر لـ RT أن الناقلة هي ذاتها التي شهدت حريقا منذ نحو أسبوعين

إقرأ المزيد
مصادر تروي لـRT حقيقة ما جرى لناقلة النفط في سوريا (فيديو)
مصادر تروي لـRT حقيقة ما جرى لناقلة النفط في سوريا (فيديو)

ولم تحدد أساب الانفجار بعد، إلا أن المصادر أكدت أنه لم يؤد إلى أية إصابات بشرية، وأن الانفجار وقع أثناء عمليات إصلاح الناقلة.

وذكرت وكالة سانا أن الانفجار سببه "عطل فني حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود منها".

ونقلت الوكالة عن مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط محمد السوسي أنه "تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار".

وفي 24 من الشهر الماضي تعرضت الناقلة لحريق نشب فيها بسبب الإهمال بعدما كان عمال يقومون بعمليات اللحام دون مراعاة عوامل الأمان، حسبما ذكرا مصادر RT في حينه.

المصدر: RT + سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا