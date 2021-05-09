جنوب إفريقيا تفتح أبوابها لدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر

أعلنت السفارة السعودية بجنوب إفريقيا عن قرار إدارة الجوازات والهجرة الجنوب إفريقية السماح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر.

ويستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبون بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب إفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأقرت السلطات الجنوب إفريقية عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها في ظل مواجهة وباء كورونا منها إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص pcr تثبت سلامته ولا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر.

وفي حال عدم وجود شهادة فحص فايروس كورونا مع الزائر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، وفي حال ظهور أعراض فيروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا.

وإذا كانت النتيجة ايجابية فإنه يلزم بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، علما بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مقصورة على مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرج ومطار شاكا الدولي في ديربان ومطار كيب تاون الدولي.

المصدر: صحيفة "عكاظ"