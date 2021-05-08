مصر.. ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 66 وفاة و1132 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13845، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 236272.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ضد كورونا، بالحجر الصحي في جميع منافذ الدخول إلى البلاد، بالتزامن مع ظهور متحورات جديدة للفيروس.

المصدر: RT