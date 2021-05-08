 
مباشر

مصر.. ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات كورونا
Reuters AHMED FAHMY
فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcrn

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 66 وفاة و1132 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13845، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 236272.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ضد كورونا، بالحجر الصحي في جميع منافذ الدخول إلى البلاد، بالتزامن مع ظهور متحورات جديدة للفيروس.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!