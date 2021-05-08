الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة أب وطفلته بقنابل الصوت الإسرائيلية في القدس

أعلن "الهلال الأحمر" الفلسطيني، عن إصابة أب وطفلته بجروح جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الصوت بشكل مباشر عليهما قرب باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأب وطفلته أصيبا بجروح، فيما ثلاثة آخرون من أطفاله أصيبوا بالهلع والخوف.

وأضافت أنه "تم تقديم الدعم الطبي للمصابين والدعم النفسي للأطفال".

وكان "الهلال الأحمر" قد أعلن أن 53 مواطنا أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الأسباط وحطة بالقدس.

المصدر: "وفا"