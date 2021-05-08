 
مباشر

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة أب وطفلته بقنابل الصوت الإسرائيلية في القدس

أخبار العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة أب وطفلته بقنابل الصوت الإسرائيلية في القدس
Reuters RONEN ZVULUN
المواجهات في القدس الشرقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcrl

أعلن "الهلال الأحمر" الفلسطيني، عن إصابة أب وطفلته بجروح جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الصوت بشكل مباشر عليهما قرب باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأب وطفلته أصيبا بجروح، فيما ثلاثة آخرون من أطفاله أصيبوا بالهلع والخوف.

وأضافت أنه "تم تقديم الدعم الطبي للمصابين والدعم النفسي للأطفال".

وكان "الهلال الأحمر" قد أعلن أن 53 مواطنا أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الأسباط وحطة بالقدس.

المصدر: "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!