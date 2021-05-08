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القنصلية السعودية تكشف شروط الدخول عبر مطار دبي

أخبار العالم العربي

القنصلية السعودية تكشف شروط الدخول عبر مطار دبي
Reuters
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أوضحت قنصلية السعودية في دبي أنه يتعين على المسافرين إلى دبي من أي بلد بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، أن يحملوا شهادة سلبية لاختبار COVID ‑19 PCR، تم إجراؤه قبل 3 أيام.

يذكر أن المملكة قد قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، ابتداء من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية:

أولا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

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ثانيا: المواطنون المتعافون من فايروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفايروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

المصدر: عكاظ

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