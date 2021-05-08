عادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الحقائق التي ظهرت بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس، دحضت مزاعم الذين حاولوا الإساءة للملكة واتهامها بأنها وراء العملية.

وطالب الجبير باعتراف الذين أساؤوا للمملكة، وكتب على "تويتر": "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.. هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟".

الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟ — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 8, 2021

وكان عادل الجبير قد نفى في يناير 2020 مزاعم اختراق ولي العهد محمد بن سلمان، هاتف الملياردير جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

يذكر أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة كانت قد ردت على تقارير نشرتها على التوالي صحيفتا "الغارديان" البريطانية و"فاينانشال تايمز" الأمريكية، تزعم بتورط ولي العهد السعودي بشكل مباشر في اختراق هاتف مؤسس أمازون عام 2018.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة حينها إن "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس، عبثية".

ودعت إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى يتسنى الحصول على جميع الحقائق.

المصدر: وكالات