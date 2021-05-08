القضاء المصري يرد على دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل: كأنها لم تكن

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، اعتبار الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي والتي تطالب بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل، كأن لم تكن.

وحملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت رئيس مجلس الوزراء المصري ووزيري البترول والمالية.

وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

المصدر: "صدى البلد" المصرية