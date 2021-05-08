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القوات الإسرائيلية تفرج عن قطيع مواش بعد فشلها باعتقال راعيه عند الحدود جنوب لبنان

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القوات الإسرائيلية تفرج عن قطيع مواش بعد فشلها باعتقال راعيه عند الحدود جنوب لبنان
Reuters AMMAR AWAD
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، صورة من الأرشيف
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أفرجت القوات الإسرائيلية عن قطيع من المواشي، كانت قد اختطفته صباح اليوم السبت، بعدما فشلت في اعتقال الراعي في مرتفعات كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قوات إسرائيلية أفرجت عن 250 رأس ماعز، كانت قد اختطفتها لمدة ثلاث ساعات، بعد فشلها في اعتقال راعيها الذي لاذ بالفرار، جنوبي موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا- قضاء حاصبيا.

وتتكرر الخروقات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، وكان الجيش اللبناني أعلن مطلع الأسبوع تسجيل خروق إسرائيلية لحدوده البحرية والجوية.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين بيروت وتل أبيب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

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