أمينة أردوغان تغرد حول أحداث القدس

دانت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس الجمعة مصلين فلسطينيين بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

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وقالت أردوغان في تغريدة اليوم السبت: "أدين بشدة اعتداء إسرائيل على قبلتنا الأولى المسجد الأقصى، ولا يمكن القبول إطلاقا عدم احترام دار عبادة المسلمين".

وأضافت: "نقف دائما إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

واعتدت الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة على المصلين داخل المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق حصيلة أولية.

المصدر: الأناضول