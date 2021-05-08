إثيوبيا: نسعى حاليا للتوقيع فقط على الملء الثاني لسد النهضة

صرح متحدث باسم الخارجية الإثيوبية بأن بلاده تسعى خلال المرحلة الحالية للتوقيع فقط على الملء الثاني لسد النهضة دون التطرق إلى القضايا الأخرى.

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واعتبر المتحدث أن مكاسب سد النهضة "ستكون للجميع"، مضيفا أن عملية الملء الثاني ستقلل من مخاوف دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان.

وأكدت حكومة السودان أمس الجمعة أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق، متهمة إثيوبيا بالسعي لـ"فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد على أن "قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مؤكدا أن "مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".

المصدر: أخبار اليوم