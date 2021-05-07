مصر.. السيطرة على حريق التهم 3 مخازن أدوية ومنظفات داخل عقار

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية، على حريق التهم 3 مخازن للأدوية والمنظفات داخل عقار بمنطقة المعتمدية في منطقة كرداسة.

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وتلقت غرفة النجدة بلاغا فجر اليوم باندلاع حريق داخل عقار بمنطقة المعتمدية، فقاد اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من فحص البلاغ أن النيران بدأت في مخزن منظفات بالطابق الأول للعقار وامتدت إلي غرفة بمدخل الطابق الأرضي مخصصة كمخزن أدوية وامتد الحريق إلى غرفة مخزن بها مناديل ورقية وكمية من القمامة بمنور العقار ما أدى لاحتراق شرفة كما امتدت النيران إلي شرفة بواجهة العقار أيضا.

ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد ألسنة اللهب إلى مخزن عطور مجاور للعقار المشتعل مما قد يتسبب في زيادة الحريق.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة واخطار النيابة المختصة للتحقيق.

المصدر: صدى البلد