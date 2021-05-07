عضو بالكنيست الإسرائيلي ينقل مكتبه من حي الشيخ جراح

نقل عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، مكتبه البرلماني من حي الشيخ جراح في القدس، بعد مواجهات الليلة الماضية.

وذكرت القناة 12 أن قرار النقل جاء بعد ضغوط من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أبلغ بن غفير بأن نقله مكتبه البرلماني "من المحتمل أن يؤدي إلى تصعيد، وتدهور خطير في القدس وأماكن أخرى في البلاد".

والخميس، أعلن بن غفير نقل مكتبه إلى بؤرة استيطانية في الحي وتواجد فيها في ساعات المساء، قبل أن تندلع مواجهات مع الأهالي.

وشهدت الليلة الماضية مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وبين المستوطنين المدعومين من قوات الأمن.

وبدأت المواجهات مع اعتداء المستوطنين على الأهالي بالغاز المسيل للدموع أثناء الإفطار، ما تسبب بمواجهات واسعة.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرة مواطنين، كما اعتدت على المعتصمين، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة.

المصدر: "عرب 48"