عالم مصري يوضح موعد انحسار الموجة الثالثة من كورونا في بلاده

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، موعد انحسار الموجة الثالثة من كورونا في بلاده.

وقال عنان عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر ما زالت في المنحى الوبائي المرتفع للموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل ذروة الإصابات بفيروس كورونا، بعدها يبدأ ثبات الأعداد، ثم تنخفض.

وأكد أن الموجة تنحسر بسرعة، وبعد العيد سيبدأ الانخفاض في الإصابات تدريجيا.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT