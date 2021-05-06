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وزير خارجية قطر: على دول الخليج وإيران الاتفاق على صيغة للحوار

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وزير خارجية قطر: على دول الخليج وإيران الاتفاق على صيغة للحوار
Reuters
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الخليج العربية وإيران في حاجة للاتفاق على صيغة لتبديد بواعث القلق وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ورحب الشيخ محمد أيضا بالخطوات التي تتخذها تركيا لرأب الصدع في العلاقات مع السعودية ومصر وحث البلدين العربيين على مواصلة التواصل مع أنقرة.

وفي حديث لـ"رويترز"، قال: "المنطقة في حاجة للشعور ببعض الاستقرار وفي حاجة إلى أن يسعى كل اللاعبين في المنطقة من أجل حوار لتخفيف حدة كل هذه التوترات".

وأضاف: "أنا واثق أنه إذا جلست كل هذه الأطراف معا فسيكون لهذا الأمر أثر كبير على الاستقرار الإقليمي".

وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون محادثات الشهر الماضي في العراق تستهدف تخفيف حدة التوتر، في حين تحاول الولايات المتحدة وطهران إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

المصدر: رويترز

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