السفارة الأمريكية لدى مصر تنشر صورة للقاهرة والنيل من الفضاء

نشرت السفارة الأمريكية لدى القاهرة صورة للعاصمة المصرية وقت المساء ولنهر النيل، التقطها رواد الفضاء من المحطة الدولية.

وكتبت السفارة على "فيسبوك" و"تويتر": "انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية.. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص لهذه الزهرة".

🇪🇬أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء... Опубликовано U.S. Embassy Cairo Четверг, 6 мая 2021 г.



وكان رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه نشر في أبريل الماضي، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما "من الأماكن المميزة في العالم".

وكتب بيسكيه على "تويتر": "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى.. من هذه الأماكن النيل والدلتا في مصر، بما تحمله من تناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة، وتدفقه إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".

La terre est vaste mais il y a des lieux reconnaissables au premier coup d’œil: la vallée du Nil et son delta, dont la fertilité tranche avec le désert environnant, et qui se jette dans le bleu de la Méditerranée, en fait clairement partie. #MissionAlphahttps://t.co/SYSYY4ngT8pic.twitter.com/1LCaMieOiL — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 29, 2021



المصدر: السفارة الأمريكية لدى القاهرة + تويتر