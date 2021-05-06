بلدية تونسية "متهمة" بالإساءة لبدر شاكر السيّاب

ارتكبت بلدية مدينة المرسى التونسية خطأ فادحا عندما أرادت تكريم الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب.

وأساءت البلدية "دون قصد" لأبرز مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.

وتداولت صفحات اجتماعية صورا للافتة بعنوان "نهج (شارع) بادر شاكر أسايب"، منتقدين "جهل" من قام بكتابة اللافتة وعدم معرفته باسم الشاعر.

وقالت الفنانة سوسن معالج بسخرية: "نشكر كل من ساهم معانا في نشر الجهالة ودعم الرداءة!"، مضيفة: "لم يبقى لنا سوى سقوط الصاروخ الصيني ويمحقنا".

و هكّة نكونو كمّلنا ، نشكرو كل من ساهم معانا في نشر الجهالة و دعم الرداءة ، ما بقالنا كان نستناو الصاروخ الصيني يهبط علينا يفسخّنا . #يزّي #كهو #شعوب_مالهاش_لازمة Publiée par Sawsen Maalej sur Jeudi 6 mai 2021

وتساءلت ناشطة تدعى غادة: "أي لعنة أصابت هذا البلد؟.. هل من المعقول أن يكون من كتبها وعلقها جاهل؟ كما أن البلدية أيضا لا تعرف اسم بدر شاكر السياب صاحب أنشودة المطر!".

بادر شاكر اسايب؟ هذي اخرتها؟؟؟ أي لعنة أصابت هذا البلد؟ تي نقولو اللي كتبها جاهل واللي علق جاهل زادة؟ والبلدية ماتعرفش... Publiée par Ghada Trabelsi Ep Mestiri sur Mercredi 5 mai 2021

واعتبر البعض الآخر أن طريقة الترجمة الخاطئة والإملائية من اللغة الفرنسية إلى العربية دليل على الطبقية في احتقار اللغة العربية.

وبدر شاكر السياب ولد في محافظة البصرة في جنوب العراق في 25 ديسمبر 1926 وتوفي في 24 ديسمبر 1964، وهو شاعر عراقي يعد واحدا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين.

كما يعتبر أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي، وهو من الشعراء الذين أحدثوا التحول الأهم في الشعر العربي الحديث، بالانتقال من البناء العمودي الكلاسيكي إلى الشعر الحر.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي