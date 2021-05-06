 
مباشر

عبد الكريم علي ينسق تدابير مواكبة إدلاء السوريين في لبنان بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية

أخبار العالم العربي

عبد الكريم علي ينسق تدابير مواكبة إدلاء السوريين في لبنان بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية
الوكالة الوطنية للإعلام
عبد الكريم علي يلتقي وزير الداخلية اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc7h

بحث السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مع وزير الداخلية اللبناني التدابير المطلوبة لمواكبة السوريين القاطنين في لبنان، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة السورية.

إقرأ المزيد
ستة متقدمين يعترضون على عدم قبول طلبات ترشحهم لمنصب رئيس سوريا
ستة متقدمين يعترضون على عدم قبول طلبات ترشحهم لمنصب رئيس سوريا

وقال السفير علي إن "زيارته لوزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق"، مؤكدا أن فهمي "كان في غاية التجاوب والتفهم ووعد بالقيام بكل ما يمكن لضمان أمان العمليات الانتخابية".

وأعرب عبد الكريم علي عن أمله في أن يستمر سوريا ولبنان بالتنسيق على كل المستويات، خصوصا الأمنية والاقتصادية وغيرها ليتجاوزا الحصار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو الجاري في الداخل، وفي 20 مايو للسوريين في الخارج.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا