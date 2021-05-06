عبد الكريم علي ينسق تدابير مواكبة إدلاء السوريين في لبنان بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية

بحث السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مع وزير الداخلية اللبناني التدابير المطلوبة لمواكبة السوريين القاطنين في لبنان، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة السورية.

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وقال السفير علي إن "زيارته لوزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق"، مؤكدا أن فهمي "كان في غاية التجاوب والتفهم ووعد بالقيام بكل ما يمكن لضمان أمان العمليات الانتخابية".



وأعرب عبد الكريم علي عن أمله في أن يستمر سوريا ولبنان بالتنسيق على كل المستويات، خصوصا الأمنية والاقتصادية وغيرها ليتجاوزا الحصار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو الجاري في الداخل، وفي 20 مايو للسوريين في الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام