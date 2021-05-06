طلبة عراقيون يطالبون بإعادتهم للدراسة في روسيا (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc6u
طالبت مجموعة من الطلبة العراقيين، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بتسهيل عودتهم للدراسة في روسيا الاتحادية وأداء الامتحانات حضوريا.
وجاء في مناشدة للطلبة: "نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا والدراسة الأولية في روسيا الاتحادية، ويبلغ عددنا نحو 4 آلاف طالب، نود العودة إلى روسيا لإكمال الدراسة".
وأشار الطلبة إلى أن "جائحة كورونا تسببت بمنع السفر بين البلدين".
وشددوا في مناشدتهم على ضرورة "العودة لإجراء الامتحانات حضوريا، ومناقشة الرسالة لطلبة الدراسات العليا".
المصدر: RT