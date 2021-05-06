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طلبة عراقيون يطالبون بإعادتهم للدراسة في روسيا (صور)

أخبار العالم العربي

طلبة عراقيون يطالبون بإعادتهم للدراسة في روسيا (صور)
مناشدة الطلبة العراقيين
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طالبت مجموعة من الطلبة العراقيين، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بتسهيل عودتهم للدراسة في روسيا الاتحادية وأداء الامتحانات حضوريا.

وجاء في مناشدة للطلبة: "نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا والدراسة الأولية في روسيا الاتحادية، ويبلغ عددنا نحو 4 آلاف طالب، نود العودة إلى روسيا لإكمال الدراسة".

طلبة عراقيون يطالبون بإعادتهم للدراسة في روسيا (صور)

وأشار الطلبة إلى أن "جائحة كورونا تسببت بمنع السفر بين البلدين".

طلبة عراقيون يطالبون بإعادتهم للدراسة في روسيا (صور)

وشددوا في مناشدتهم على ضرورة "العودة لإجراء الامتحانات حضوريا، ومناقشة الرسالة لطلبة الدراسات العليا".

 

المصدر: RT

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