السجن 30 عاما لموظفة عراقية "اختلست" نحو مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، صدور حكم بالسجن لمدة 30 عاما على محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، لإدانتها باختلاس نحو مليار دينار عراقي.

وجاء في بيان للدائرة،أن "محكمة جنايات محافظة ميسان/ الهيئة الأولى، أصدرت قرارا بإدانة محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافا للقانون والتعليمات".

وأضاف، أن "مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت 996 مليون دينار عراقي"، أي نحو 680 ألف دولار أمريكي.

وأشار البيان إلى أن "العقوبة جاءت وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراق، كما تضمن القرار إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلا عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة".

المصدر: RT