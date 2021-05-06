البيشمركة: مقاتلو حزب العمال شنوا هجوما على قواتنا في سيدكان

قال قائد بقوات البيشمركة إن "عددا من مقاتلي حزب العمال هاجموا قواتنا في منطقة سيدكان بأسلحة ثقيلة"، مشيرا إلى "أننا تمكنا من دحر الهجوم المسلح دون وقوع إصابات".

وأشار قائد قوات "هلكورد" في قوات البيشمركة، بهرام عريف ياسين، إلى أن "مقاتلي حزب العمال يقومون منذ سنة باستفزاز قوات البيشمركة، وزرع القرى والطرق الرئيسة بقنابل وإعطاء الحجة للجيش التركي لإخلاء القرى الكردية من سكانها"، لافتا إلى أن "آخر نشاطاتهم القيام بالهجوم على قوات البيشمركة".

وأوضح أن الاشتباكات وقعت في الساعة 11:30 من مساء أمس الأربعاء، مبينا أن "عددا من من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قاموا بمهاجمة قوات البيشمركة بأسلحة "آر بي جي" وقناصات والكلاشينكوف، لكن قوات البيشمركة تمكنت من مواجهتهم ودحر الهجوم، وفرار المسلحين".

وأكد أن "المواجهات بين البيشمركة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني لم توقع أي إصابة في صفوف البيشمركة"، معتبرا أن "هدف مقاتلي حزب العمال هو خلق الإرباك وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، وأنهم بأعمالهم يسببون الأضرار لسكان تلك المناطق".

المصدر: "رووداو"