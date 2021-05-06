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مصرع عنصر من خفر السواحل البحرينية أثناء مطاردة قارب

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مصرع عنصر من خفر السواحل البحرينية أثناء مطاردة قارب
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 أعلنت قوات خفر السواحل البحرينية اليوم الخميس عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، إثر اصطدام قارب بدورية بحرية في محاولة للهروب.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية عبر "توبتر" إنه تم إلقاء القبض على 4 آسيويين كانوا على متن القارب، بعد هروبهم لمنطقة شهركان، فيما تم نقل الشرطيين المصابين للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني.

يذكر أنه قبل أسبوعين وافق مجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية، وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية

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