الصين تدين بيان مجموعة السبع الذي وجه انتقادات لبكين

دانت وزارة الخارجية الصينية الخميس بيانا مشتركا لوزراء خارجية مجموعة السبع أعرب عن دعمهم لتايوان ووصف بكين بأنها دولة متنمرة، قائلة إنه تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين للصحفيين في بكين، إن مجموعة السبع كمجموعة يجب أن تتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بدلا من تعطيله.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال أمس عقب اجتماع لوزراء الخارجية مجموعة السبع الكبار "G7" في لندن، إن المجموعة تبحث عن "نهج بناء ومدروس" للتعامل مع الصين.

المصدر: رويترز