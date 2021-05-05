الحرس الثوري الإيراني: واشنطن غير قادرة على اتخاذ أي خطوة لإنقاذ السعودية من الهزيمة في اليمن

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على اتخاذ أي خطوة لإنقاذ السعودية من هزيمة واضحة في اليمن".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني قال سلامي: "لا يمكن للولايات المتحدة الحيلولة دون هزيمة السعودية في مواجهة اليمن"، مشيرا إلى أنها "مضطرة لمغادرة المنطقة تدريجيا".

وأضاف أن "أمريكا غير قادرة على اتخاذ أي خطوة لإنقاذ السعودية من هزيمة واضحة في اليمن".

ولفت إلى أن "المنظومات الدفاعية في السعودية غير قادرة على التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون من اليمن".

المصدر: RT





