الصحة السورية تطلق منصة للراغبين في تلقي لقاح ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة السورية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وأكدت أنه "مجاني بالكامل".

إقرأ المزيد

وتحوي تلك المنصة معلومات حول اللقاح، إضافة إلى تعليمات التسجيل التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز.

وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم أن "اللقاح ليس إلزاميا، لكن يوصى به بشدة" وقالت: "لن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان".

وأوضحت الوزارة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين الصحيين والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

إذا كنت ترغب بتلقي #التطعيم_ضد_كوفيد_١٩ يمكنك التسجيل الآن على منصة وزارة الصحة المخصصة لذلك... تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‏ في الأربعاء، ٥ مايو ٢٠٢١

بينما قال وزير الصحة حسن الغباش إن "اللقاح مجاني بالكامل" وأن "الأولوية هي لحماية الكوادر الطبية والصحية" وأضاف أن 2500 شخص من تلك الكوادر حصلوا على اللقاح كدفعة أولى.

وأضاف في حوار مع قناة "السورية" إن البلاد تسلمت "مجموعة من اللقاحات من الدول الصديقة ومنظمة الصحة العالمية"، وأشار إلى أن استنكاف الشخص عن تلقي اللقاح لا يعني حرمانه منه.

وحول الإصابات بالفيروس قال الغباش إن البلاد تمر بمرحلة تسطح الإصابات ضمن الموجة الثالثة من الجائحة، وقال إن الأرقام التي تعلنها الوزارة حقيقية.

يذكر أن معدل الإصابات اليومي بالفيروس تجاوزت حاجز الـ 100 هبوطا منذ أيام، وهي ما زالت تسجل انخفاضا يوميا.

وبلغ إجمالي الإصابات حسب آخر الإحصاءات المعلنة مساء أمس 23051 إصابة، شفيت منها 17529 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1617 حالة.

المصدر: RT + "السورية"