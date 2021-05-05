السيسي خلال استقبال مبعوث أمريكي: لن نقبل بالإضرار بمصالحنا المائية أو المساس بمقدرات الشعب المصري

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن "قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مؤكدا أن "مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".

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وجاء ذلك خلال استقبال عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، بحضور وزيري الخارجية والري المصريين، سامح شكري ومحمد عبد العاطي، والسفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، ، إلى أن الرئيس السيسي "هنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنيا التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة، بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصة في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات".

المصدر: "اليوم السابع"