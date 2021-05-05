خطوة عراقية لدعم الاقتصاد وتشجيع الانفتاح على العالم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن قرار حكومي بمنح سمات الدخول لمواطني عدد من الدول في المنافذ الحدودية العراقية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي: "سنمنح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "القرار يشمل جميع الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، خلال وصولهم المنافذ السيادية العراقية، لتشجيع الانفتاح على العالم".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في مارس الماضي، إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، فيما اعتبرت القرار دفعا باتجاه " تنشيط الاستثمار".

ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.

المصدر: "واع" + RT