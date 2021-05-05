 
مباشر
عاجل
الرئيس العراقي: استضفنا أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران

وفد من المحكمة الجنائية يزور الخرطوم لتحقيق العدالة لضحايا دارفور

أخبار العالم العربي

وفد من المحكمة الجنائية يزور الخرطوم لتحقيق العدالة لضحايا دارفور
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbwy

التقى وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة، فاكيسو موشوشوكو، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم.

وبحث وفد المحكمة الجنائية مع وزيرة الخارجية السودانية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور في يونيو القادم.

وقد أشارت فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق الخاصة بالسودان في المحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية السودانية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارتها للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا