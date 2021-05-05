وفد من المحكمة الجنائية يزور الخرطوم لتحقيق العدالة لضحايا دارفور

التقى وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة، فاكيسو موشوشوكو، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم.

وبحث وفد المحكمة الجنائية مع وزيرة الخارجية السودانية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور في يونيو القادم.

وقد أشارت فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق الخاصة بالسودان في المحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية السودانية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارتها للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: RT