توقيع بروتوكول عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا

وقعت روسيا ومصر، اليوم الثلاثاء، في موسكو على بروتوكول عام التعاون الإنساني بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع على البروتوكول في موسكو بمشاركة السفير المصر لدى موسكو، إيهاب نصر، ونائبة وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ياريلوفا.

أوضح السفير المصري إيهاب نصر، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن قيادتي البلدين اتفقتا خلال القمة التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2018، على اعتبار عام 2020 عاما للتعاون الإنساني بين مصر وروسيا، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الأجهزة المعنية على إعداد برنامج شامل ومتكامل لأنشطة مختلفة تقام بالتبادل بينهما، غير أن جائحة فيروس كورونا دفعت البلدين إلى تأجيل تنفيذ هذه المبادرة عام 2021.

وقال نصر إن بروتوكول التعاون الإنساني المصري الروسي يعد "حدثا شاملا وفريدا في تاريخ الدولتين والأول من نوعه"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والطلابية والتعليمية، وذلك بالتبادل بين البلدين.

وبين أن هذا البرنامج يشمل نحو 200 فعالية اعتبارا من شهر مايو الجاري وحتى منتصف نفس الشهر من العام المقبل.

وأشار إلى أن هذا التدشين لعام التعاون الإنساني يمثل انعكاسا للتطور الكبير في العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في مدينة سوتشي يوم 17 أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 10 يناير 2021.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات