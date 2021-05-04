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شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري

أخبار العالم العربي

شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري حول علاقات التعاون بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تعزيزها.

وقال بوقدوم في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر": "مع أخي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة، سجلنا ارتياحنا لمستوى علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، والتي اتسمت دوما بالتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدين حرصنا على تعزيزها والدفع بها إلى أعلى المراتب، بما يجسد الإرادة السامية المشتركة ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين".

المصدر: RT

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