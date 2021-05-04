السفير المصري لدى موسكو: عقد الجلسة الثانية لفريق العمل الروسي المصري لمكافحة الإرهاب في مايو

ذكر سفير مصر لدى موسكو، إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط لعقد جلسة لفريق العمل الروسي المصري المعني بشؤون مكافحة الإرهاب خلال شهر مايو الحالي.

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وقال نصر، في تصريح صحفي: "تم في أكتوبر 2018 التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية. ويشمل أحد بنود الاتفاق تشكيل فريق عمل روسي مصري مشترك معني بشؤون مكافحة الإرهاب. وتم عقد اجتماعه الأول عام 2019 في موسكو، والآن نأمل في إجراء الجلسة الثانية لفريق العمل في وقت لاحق من هذا الشهر".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، أنه من المخطط لعقد جلسة مباشرة لفريق العمل بالقاهرة في أقرب وقت، مشددا على أن العمل المشترك في إطار هذه الآلية سيسهم في تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في اتجاه مكافحة الإرهاب.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في مدينة سوتشي يوم 17 أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 10 يناير 2021.

المصدر: "تاس" + وكالات