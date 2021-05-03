السلطات العراقية توقف بث برنامجين تلفزيونيين لمخالفتهما "لائحة قواعد البث" (وثيقة)

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، إيقاف بث برنامجين تلفزيونيين لـ"مخالفتهما لوائح البث الإعلامي" الملزمة من قبلها.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الهيئة، فإنها "قررت إيقاف برنامجي (طلقة توني) الذي يعرض على قناة زاكروس، و(طنب رسلان) الذي يعرض على قناة آسيا المحليتين لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي".

يذكر أن البرنامجين أثارا جدلا كبيرا داخل العراق، حيث يتضمن برنامج "طلقة توني" مقلبا ببعض المشاهير وإطلاق الرصاص على مقدم البرنامج.

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أما برنامج "طنب رسلان" ففكرته تكمن في اصطحاب شخصية معروفة لمنزل في إحدى المناطق المحررة، ومن ثم يهاجمهم تنظيم "داعش" ليختطفهم ويلبس الضيف حزاما ناسفا، قبل أن تأتي قوات الحشد الشعبي لتحريرهم.

المصدر: RT