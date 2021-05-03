الفاتيكان: البابا استذكر بامتنان الترحيب الذي لقاه خلال زيارته للعراق

أعلن ماتيو بروي، مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، اليوم الاثنين، أن بابا الفاتيكان استذكر بامتنان الترحيب الذي لقاه خلال زيارته إلى العراق في مطلع شهر مارس الماضي.

وقال، بحسب خبر نشره موقع الفاتيكان الرسمي، إن "البابا فرنسيس استقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، واستذكر خلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة، رحلته إلى العراق".

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وأضاف بروي، أن "البابا وجه تحية حارة إلى العراق وجميع أبنائه، وعبر عن أمله في أن ينمو الناس في تضامن وقدرة على الاعتراف بأنفسهم كمسؤولين عن ضعف الآخرين".

يذكر أن البابا فرنسيس زار العراق في الخامس من مارس الماضي في زيارة وصفت بـ"التاريخية"، والتقى خلالها مسؤولين عراقيين حكوميين ورجال دين ووجهاء مجتمعيين، وكان اللقاء الأبرز ذلك الذي جمعه بالمرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في محافظة النجف.

المصدر: RT