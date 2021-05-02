"الصحة المصرية" تعلن حالة الطوارئ في المستشفيات وتحذر من تناول الأسماك المملحة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، حالة الطوارئ في المستشفيات بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، ونصحت المواطنين بعدم تناول الأسماك المملحة (الفسيخ) لكونها خطرة على الصحة.

وأكدت الوزارة توفر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان في المستشفيات، لافتة إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية بعد تناول الفسيخ مثل جفاف الحلق، وصعوبة الابتلاع، وضيق في التنفس، فيجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت أن فرق التواصل المجتمعي قد تم نشرها في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وقنا، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حذرت الوزارة من أن تناول الأسماك المملحة قد يشكل خطرا على صحة المواطنين، نظرا لطريقة تحضيرها التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا السامة التي قد تسبب أضرارا شديدة.

المصدر: "اليوم السابع"