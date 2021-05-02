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"الزراعة المصرية": الحكومة اشترت مليون طن من القمح المحلي حتى الآن

أخبار العالم العربي

Reuters
قمح - مصر
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قالت وزارة الزراعة في مصر إن السلطات اشترت مليون طن من القمح المحلي حتى الآن.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، اليوم الأحد، إن إجمالي حصاد محصول القمح بالبلاد بلغ حتى اللحظة 1.2 مليون فدان، مضيفا أنه "تم توريد حوالي مليون طن لوزارة التموين".

‏وأشاد الوزير بجهود المزارعين المصريين، مؤكدا أن "إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة الالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع".

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وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى زيادة إنتاجها المحلي في محاولة لخفض الواردات، وتشتري الحكومة وتجار القطاع الخاص نحو 10 ملايين طن من الخارج سنويا، حسب الاحصاءات الرسمية.

المصدر: "رويترز" + "اليوم السابع"

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