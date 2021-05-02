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خامنئي: أمريكا منعت مسؤولين عربا كبارا من زيارة إيران

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خامنئي: أمريكا منعت مسؤولين عربا كبارا من زيارة إيران
Reuters Caren Firouz
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حمل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الغرب المسؤولية عن الحيلولة دون التقارب بين إيران وجيرانها في المنطقة.

وشدد خامنئي في كلمة ألقاها اليوم الأحد، على أن الأمريكيين والأوروبيين يمنعون جيران إيران من إقامة علاقات معها ويضغطون عليهم ودول أخرى في هذا الصدد.

وقال المرشد الأعلى: "الغرب سعى طيلة الأعوام الـ40 الماضية إلى إعادة إحكام سيطرته على إيران، ونرى كيف يغضبون عندما نعزز علاقاتنا مع روسيا والصين".

ووجه خامنئي في كلمته انتقادات خاصة إلى الولايات المتحدة، قائلا إنها "منعت مسؤولين عربا كبارا من زيارة إيران" و"تعارض أي تحركات دبلوماسية مع طهران".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تأكيد وسائل إعلام مختلفة إجراء إيران والسعودية جولة من المفاوضات في بغداد في مسعى لتطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: RT

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