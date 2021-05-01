حماس تستنكر زجّ اسم "قطاع غزة" في مسلسل "موسى" المصري

دانت دائرة الإنتاج الفني قي حركة "حماس"، زج اسم "قطاع غزة" في المسلسل المصري موسى والذي يبث في رمضان هذا العام على القنوات العربية.

وقالت الدائرة في بيان: "المخرج محمد سلامة والممثل المصري محمد رمضان تعمدا الإساءة للشعب الفلسطيني وإيقاد نار الفتنة بين الأشقاء، حيث تعمد منتجو المسلسل إلى وصف قطاع غزة بأنّه وكر لتهريب المخدرات".

وأعربت "دائرة الإنتاج" عن "شجبها واستنكارها لهذه الإساءة"، معتبرة أنها "تستوجب الاعتذار من أهل فلسطين وأهل قطاع غزة المحاصرين منذ 14 عاما والذي أثبت أنه منارة للمقاومة والصمود".

المصدر: دائرة الإنتاج الفني "حماس"