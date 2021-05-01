الأردن يدين "مضايقة" الشرطة الإسرائيلية للمسيحيين في محيط كنيسة القيامة في القدس

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، قيام الشرطة الإسرائيلية بـ"مضايقة المسيحيين" في محيط كنيسة القيامة بالقدس الشرقية.

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، إن المملكة "تدين وترفض قيام الشرطة الإسرائيلية بإعاقة وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، والاعتداء على عدد منهم، ووضع الحواجز في محيط الكنيسة."

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية "باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، وعدم إعاقة ممارسة الشعائر الدينية، والتوقف عن مضايقة المقدسيين سواء من يرغب بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خاصة في شهر رمضان المبارك، أو الوصول إلى كنائس القدس".

ودعا الفايز المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته "للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة في القدس".

واعتدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، على عشرات من المسيحيين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ "سبت النور" في مدينة القدس.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية، مقاطع فيديو توثق انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس، واعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق المسيحيين الفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى كنيسة القيامة.

المصدر: "بترا" + وكالات