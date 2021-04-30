"رويترز": وزير خارجية فرنسا يزور لبنان في 5 و6 مايو لبحث حل الأزمة السياسية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، سيزور لبنان الأسبوع القادم لبحث الأزمة السياسية المستمرة في البلاد مع كبار المسؤولين المحليين.

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وقال المصدران "المطلعان على الأمر"، حسب الوكالة، اليوم الجمعة، إن لودريان سيسافر إلى لبنان في 5 مايو لعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في 6 مايو.

وطبقا لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية لدى بيروت، طلب لودريان عقد اجتماعات تضمنت لقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

والخميس أعلن لودريان أن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية اللبنانية إلى الأراضي الفرنسية، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق خطوات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي حيث انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

وفي أغسطس 2020 أعلن رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت ما أسفر عن مقتل 215 شخصا.

وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي بتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخلافاته مع الرئيس عون.

المصدر: "رويترز" + وكالات