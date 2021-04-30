السعودية تسجل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيلها في آخر 24 ساعة 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1056 لتصل الحصيلة العامة للإصابات في المملكة إلى 417363 حالة إصابة، بينها 9826 نشطة، و1335 حرجة.

وبعد ارتفاع تدريجي استمر أسابيع، شهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الماضية استقرارا نسبيا، وبلغ في 27 أبريل 1045 حالة، وفي 28 أبريل 1062، وفي 29 منه 1026، وهذه الأعداد أقل بكثير من مستويات الصيف الماضي حينما تجاوزت الحصيلة اليومية 4000 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1056) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1071) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (400,580) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/dbds1mzkDq — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 30, 2021

وأفادت وزارة الصحة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6946 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 27 أبريل 9 حالات، وفي 28 أبريل 13، وفي 29 أبريل 11.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 400580 شخصا، بعد تسجيل 1071 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

المصدر: RT