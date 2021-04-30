الكرملين: تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن العلاقات الدولية تستحق أعلى تقدير

ثمنت الرئاسة الروسية الأفكار التي طرحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة أجريت معه مؤخرا بخصوص رؤيته لبناء العلاقات الدولية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة للصحفيين أن الكرملين أولى اهتماما للمقابلة المفصلة التي أجريت مع الأمير محمد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق برنامج إصلاحات "رؤية السعودية-2030"، وخاصة تصريحات ولي عهد المملكة عن التزام الرياض بدور الأمم المتحدة المركزي في الشؤون الدولية، وبناء علاقات دولية على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية المتبادلة وعدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن طرح مثل هذه الأفكار يمثل أمرا نادرا في الشؤون الدولية حاليا، مشيرا إلى أن تصريحات الأمير محمد "تستحق أعلى تقدير".

وقال: "في الواقع نرى ما يحدث في العالم الآن بما فيه تجاهل القانون الدولي والتخلي عن العقلانية في الشؤون الدولية، ومثل هذه التصريحات الآن نادرة ولذلك جديرة بالاهتمام".

وتابع: "نؤيد هذا النهج تماما، ولا يزال الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ملتزما بتأييده الثابت لمثل هذه المواقف إزاء الأطر الرئيسية للشؤون الدولية".

وشدد بيسكوف على أن روسيا، بناء على هذه "الرؤية التفاهمية المشتركة" مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة، لا سيما من خلال تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الرياض.

المصدر: نوفوستي