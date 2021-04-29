ظريف مغردا بالعربية: أجريت مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة باللغة العربية أعرب فيها عن ارتياحه بعد إتمام الزيارات التي قادته مؤخرا إلى العديد من الدول العربية في المنطقة.

وكتب في حسابه على "تويتر": "تزامنا مع مباحثات فیینا، قضیت خمسة أیام في أربع عواصم عربية جارة، أجریت فیها مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا".

وأضاف أن إيران ودول المنطقة "تتجه جميعا نحو بناء علاقات ثنائية وإقلیمیة متينة وفاعلة"، ما يبشر المنطقة "بمستقبل مشرق وواعد".

متزامنا مع مباحثات فیینا، قضیت خمسة أیام فی أربع عواصم عربیة جارة، أجریت فیها مباحثات مثمرة مع أهلنا وأشقائنا، متجهین جمیعا نحو بناء علاقات متینة ثنائیة وإقلیمیة فاعلة، یخص شأنها بالمنطقه لمستقبل مشرق وواعد — Javad Zarif (@JZarif) April 29, 2021

وكانت الكويت آخر محطات ظريف في المنطقة، حيث بحث مع المسؤولين الكويتيين قضايا لثنائية والتطورات الإقليمية.

وتأتي زيارات ظريف تزامنا مع الضجة التي أثارها تسجيل صوتي مسرب له خلال مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الإيرانية الحالية، أشار فيه إلى تدخلات الجنرال الإيراني الراحل، قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في الشؤون الخارجية.

المصدر: RT