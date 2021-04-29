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إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد 18 عاما من الاعتقال

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد 18 عاما من الاعتقال
Reuters
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أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن الأسير محمد سمارة علي محاجنة (39 عاما) من مدينة أم الفحم، بعد أن أمضى 18 عاما في الأسر.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أنه تم الإفراج عن الأسير محاجنة من سجن "جلبوع"، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت قد اعتقلته في 2 مايو من عام 2003.

المصدر: "وفا" 

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