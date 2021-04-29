إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد 18 عاما من الاعتقال
Reuters
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أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن الأسير محمد سمارة علي محاجنة (39 عاما) من مدينة أم الفحم، بعد أن أمضى 18 عاما في الأسر.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أنه تم الإفراج عن الأسير محاجنة من سجن "جلبوع"، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت قد اعتقلته في 2 مايو من عام 2003.
الاحتلال يفرج عن الأسير محمد محاجنة بعد 18 عاما من الاعتقال— Wafa News Agency (@WAFA_PS) April 29, 2021
جنين 29-4-2021 وفا- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد سمارة علي محاجنة (39 عاما) من مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 1948، بعد أن أمضى 18 عاما في الأسر
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المصدر: "وفا"