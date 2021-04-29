"حرام عليك خطر جدا".. السيسي يوجه رسالة لمجموعة من المصريين في الشارع

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة هامة لمجموعة من المصريين في الشارع، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

وتوقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

المصدر: RT