هنية يلتقي وزير الخارجية القطري ويبحث معه العديد من القضايا المهمة

بحث اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العديد من القضايا المهمة والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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واستعرض هنية خلال لقائه على رأس وفد من قيادة الحركة مع الوزير القطري، ما يجري في مدينة القدس.

وأشار هنية إلى "صمود الشعب الفلسطيني وأهل المدينة المقدسة وقدرتهم على فرض إرادة الجماهير في مواجهة إجراءات المحتل".

وأكد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات الفلسطينية بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرا إلى "محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة".

وشدد على أن "الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغما عن الاحتلال، وتحديدا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها".

واعتبر هنية أن المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على فرض إرادته، بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيا.

وحذر من أن "أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني مكافأة إسرائيل وتحقيق أهدافها في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات".

وأشار إلى العلاقات المميزة مع قطر ومواقفها الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودور الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، في مختلف المجالات السياسية والإنسانية، ومن قبله الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.

ونبه هنية إلى مساهمة قطر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وخاصة في قطاع غزة، وإلى المنحة القطرية الشهرية، ومساعدة المواطنين الفلسطينيين وتعزيز عناصر صمودهم.

المصدر: "معا"