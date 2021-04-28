‏رئيس الأركان السعودي يقلد قائد القوات البحرية المصرية ⁧‫وسام الملك عبد العزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

قلد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

وجاء ذلك خلال لقاء الرويلي حسن، حيث جرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وحضر اللقاء قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.

المصدر: RT