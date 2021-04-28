مصر.. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من ضبط عنصرين إجراميين امتهنا الاتجار بالحشيش والهيروين.

وأشار بيان للإدارة إلى أنه "بعد متابعة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركزي شرطة بدر – أبو المطامير، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، تم ضبطهما متلبسين".

وأضاف: "ضبطت 300 طربة من مخدر الحشيش زنة 30 كيلو غراما ومبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة".

وتابع: "تم ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة 1 كيلو غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT