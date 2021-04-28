بيدرسن يدعو الحكومة السورية وكل الأطراف لإطلاق المختطفين

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، الحكومة السورية وكل الأطراف إلى إطلاق سراح المختطفين واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين.

إقرأ المزيد

وأكد بيدرسن، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الحكومة السورية ليست جزءا من العملية السياسية لمجلس الأمن، وقال: "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

من جهة أخرى، لفت بيدرسن إلى أن تنظيم "داعش" عزز من نشاطه في وسط وشمالي سوريا.

وكان بيدرسن وصف بوقت سابق مسيرة الصراع في سوريا بأنها "كارثية"، مجددا دعوته للغرب لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، من أجل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية لكل المحتاجين إليها.

المصدر: وكالات