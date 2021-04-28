الاتحاد الأوروبي لعباس: اتصالات مكثفة مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، الأربعاء، دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، ومواصلة اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية.

من جهته، أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ضيفه بورغسدورف، على آخر مستجدات الأوضاع، والجهود التي تبذلها القيادة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، وحسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد عباس، على "أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة"، وحسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وفي كافة المجالات.

المصدر: "معا"