بغداد وواشنطن تبحثان "خطر" مخيم (الهول) في سوريا

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولير، "خطر" مخيم (الهول) في سوريا.

وخلال استقبال الأعرجي لتولير، شكر السفير الأمريكي الحكومة العراقية على جهودها المتواصلة في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات، والسعي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان مكتب مستشار الأمن القومي العراقي.

ونقل البيان عن تولير قوله، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تشمل علاقاتها مع العراق جميع المجالات، لاسيما الثقافية والصحية، فضلا عن العلاقات السياسية، وهي على استعداد لمساعدته وتقديم الدعم اللازم في أزمة جائحة كورونا".

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وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجرى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الإستراتيجي، إلى جانب بحث ملف مخيم (الهول) الحدودي وخطره على المنطقة، باعتباره يضم أعدادا كبيرة من الأحداث، ما قد يشكل خطرا جسيما على المنطقة".

المصدر: RT