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السودان..تحذيرات من أزمة حادة في مجال الأدوية تواجه وزارة الصحة

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السودان..تحذيرات من أزمة حادة في مجال الأدوية تواجه وزارة الصحة
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
غرفة مستشفى في السودان
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أكد وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، وجود أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الأزمة تعد خطيرة للغاية.

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وخلال ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان، أشار عمر النجيب إلى أن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، مؤكدا أن نتائجها تؤدي لموت المرضى.

كما أعرب النجيب عن أمله بأن تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية، كاشفا عن وجود مشكلة تتمثل في الكوادر الصيدلانية، وقال: "الوضع الصيدلاني سلبي في  ظل أزمة حادة".

هذا ولفت وزير الصحة السوداني النجيب إلى الاتجاه لهيكلة القطاع الصحي، مشيرا إلى صيدليات خرجت عن العمل.

وأوضح أن هنالك مشكلة حقيقية في المهنة، التي "حولت الصيدلاني إلى بائع".

كما أفاد بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الإمدادات الطبي.

المصدر: "سونا"

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